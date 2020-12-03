Kurallara uymayan 22 yayaya 132 lira ceza

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Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Uygulamada kendileri için kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçen vatandaşlara ceza yağdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Cumhuriyet caddelerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan yayalara 132’şer TL ceza kesildi. Denetimlerde ekipler drone da kullandı. Yaklaşık bir saat süren denetimde 22 kişiye toplam 2 bin 904 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri vatandaşları yaya geçitlerini kullanırken, trafik ışıklarına dikkat etmesi hususunda uyardı.

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