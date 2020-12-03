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Yalova´da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

DHA

Yalova´da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'da Kirazlı Sanayi Sitesi'nde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olayın ardından bir oto yıkama dükkana da ateş açıldı. Saldırıda İran uyruklu bir kişi yaralandı. Jandarma ekipleri her iki olayın bağlantısını araştırırken, saldırganları da yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kirazlı Sanayi Sitesi 2'nci yolda meydana geldi. Park halindeki 34 CYL 271 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Olayın hemen ardından, 3'üncü yoldaki oto yıkama dükkanına da yine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla 12 el ateş açıldı. Dükkandaki İran uyruklu Danıal D. (25), sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Oto yıkama dükkanında yaralanan Danıal D. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri, her iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-12-03 23:45:54

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