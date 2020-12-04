Yalova'daki silahlı çatışma kamerada (2)

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4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yalova'da, Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katındaki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinden kaçan saldırganlara yönelik çalışma sürdüren ekipler, C.A., Ç.Y., D.B. ve N.B.´yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-12-04 17:46:53



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