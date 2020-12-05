Yalova’da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

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Yalova’da korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele amacıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Yalova'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Yalova’da denetimlerde durdurulan bir kişinin izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi. Şahıs ceza kesildi ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim edildi.

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