Altınova Belediyesi´nde HES kodu uygulaması başlıyor

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Yalova Altınova Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar ile 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Altınova Belediyesi’nde HES kodu uygulaması başlayacak.

Altınova Belediyesi hizmet binası girişinde ateşi ölçülecek ve maskeleri kontrol edilecek vatandaşlar, HES kodu sorgulandıktan sonra içeri alınacak.

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