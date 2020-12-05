Sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler denetimlerine devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Yalova genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kent genelinde önlem alan emniyet güçleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evrakını kontrol etti. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.