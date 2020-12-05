Sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler denetimlerine devam ediyor

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Yalova genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Kent genelinde önlem alan emniyet güçleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evrakını kontrol etti. Kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.