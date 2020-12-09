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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova su sporlarında da gözde olacak

İHA

Altınova su sporlarında da gözde olacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yalova İl Temsilcisi İbrahim İnce, Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.
Yalova’nın birçok açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen İnce, sualtı güzelliklerinin Yalova Turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti. İnce, “Yapmış olduğumuz araştırmalarda ülkemizde deniz sahili en uzun olma özelliğine sahip olan Yalova’da, su sporları adına çalışmaların olmadığını gördük” diye konuştu.
Altınova’nın 2 kilometrelik doğal kuma sahip deniz sahili ile bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagününe sahip olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu iki değer bizim için çok önemli. Hersek lagünümüzü av alanından bölgenin en önemli sulak alanına dönüştürdük. Kuş türümüz 231’e çıktı. Hersek lagününde bilimsel su altı çalışmaları yapıldı. Çok nadir bulunan su altı bitkileri tespit edildi. Yine su altı incelemelerinde antik kent ve antik kale keşfedildi. Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması devam ediyor. Bu araştırmalar sırasında Selçuklu karşısında yenilen Haçlı ordularının sığındığı kayıp Kibotos Kalesi 2019 yılında Altınova Hersek Bölgemizde bulundu. Bu bölgedeki su altı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde sürdürülüyor. Buradaki bulgular kentimiz ve ülkemiz açısından büyük kazanç olacaktır. Altınova su sporları konusunda da önemli imkanlara sahip bir bölge. Pandemi öncesi ilçemizde su sporlarına yönelik araştırma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar sonunda Altınova’da yapıla bilinecek olan su sporları konusunda harekete geçeceğiz. Altınova Belediyespor bünyesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. El ele vererek bu alanda da ilimiz hak ettiği yere getirmek için imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Belediyemizin yoğun çabaları, hükûmetimizin ve AK Parti Milletvekilleri ile teşkilatlarımızın desteğiyle Türk Denizciliğine ve tersanelerimize alanında uzman eleman yetiştirmek amacıyla Yalova Rektörümüzün katkılarıyla ilçemize Denizcilik Meslek Yüksek Okulunu kazandırdık. Ülkemizin denizcilik sektörüne önemli hizmetlerde bulunacak olan Yalova Üniversitesi Altınova Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2019 yılında eğitim ve öğretime başladı. İş garantili olan okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verecek” dedi.

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