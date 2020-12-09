Motosiklet tutkusu 19 yaşındaki gencin sonu oldu

Yalova’da 19 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YalovaTermal Yolu’nda Yalova istikametine giden plakasız motosikletin sürücüsü Çağatay Bayraktar (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
19 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürerken motosiklet olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Bayraktar'dan geriye motosikletiyle çektirdiği sosyal medyada yayınlanmış fotoğrafları kaldı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.