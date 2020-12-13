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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski araçları bulup klasik otomobile dönüştürüyorlar

İHA

Eski araçları bulup klasik otomobile dönüştürüyorlar

Hurda halindeki otomobilleri baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, 30’u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip oldu.
Yalova’da özel bir şirkette çalışan Gökhan Yılmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak saldı. 2005 senesinden itibaren Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki yerinde araçların tadilatlarını yapmaya başlayan Yılmaz, 20’ye yakın otomobili baştan aşağı yeniledi.
30’a yakın klasik otomobili olduğunu anlatan Yılmaz, bunlardan 12’sini trafiğe çıkardığını ifade etti.
Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, çocukluğunda dedesinin otomobiline duyduğu ilgiyle tutkusunun başladığını belirtti.
Zaman içinde kendisini klasik otomobilde geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
“Hem teknik olarak bilgilerim arttı hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı, bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı çok üst noktaya çıkmış oldu. İlk başlarda biraz zorlandık, zorlanıyorduk. Bunla uğraşmasını da bilmiyorduk ama sonra doğru arabaya, doğru para harcamaya başladık. Seçerek arabaları yapmaya başladık. Böyle olunca da tabi kaliteli iş çıkmaya başladı.”
Yılmaz, birkaç yılda ancak araçları tamamlayabildiğini söyledi. Yılmaz, tamamen bitirdiği araç sayısının 20’den fazla olduğunu dile getirerek, “A’da Z’ye. Detaylı. Üsten görüntü düzeltme babında hiçbir iş yapmadık. Biz kendi aramızda kuru şase deriz. Kuru şaseden başlayıp hiçbir cıvata kalmayarak söküp sonra kumlamayla, işte özel astarları, boyasıyla, ses izolasyonlarıyla başlayarak en son parçasını takıp çalıştırıyoruz. 35 ayda bitmiyor açıkçası. 1 yıl, 2 yıl. Otomobil parçalarının yüzde 90’ını Amerika’dan getiriyorum. Birçok parça bulunmuyor. Bir çok parçayı ABD’de arabadan söktürüyorum. Oradan araba satın alıyorum. Parçalarını isteyip arabayı adamlara bırakıyorum. Öyle şeyler de yaptığım oldu. Öylelikle ilerliyoruz. Şu an 30’a yakın araç var. 12 tanesi trafikte kullandığımız araçlar. Çeşitli günlerde, yerine göre, mevsimine göre kullandığımız araçlar. Birkaç tane aracın satışını yaptık. Kıramadığımız yani bürokratlara sattığımız oldu, iş adamlarına genelde. Restorasyon yaptığımız araçlar oldu. Birçok iş adamına oldu. Çoğunlukla kendi araçlarımıza yapıyoruz. Fakat kıramadığımız ağabeylerimiz oluyor. Mecburen bitiriyoruz, yapıyoruz yani. Binali Bey’e (eski Başbakan Binali Yıldırım) bir Ford minibüs vermiştik. Çok güzel bir araçtı. O da hala kendisinde. Erzincan’da hatta araç görüyorum. Zaten biz verdiğimizde Başbakandı o zamanda. Şimdi hala araç onlarda. Sattığımız aracı takip ediyoruz yani. Ölmesin diye devamlılığını sağlıyoruz.”
1957 model Chevrolet Suburban’ın Türkiye’de tek olduğunu anlatan Yılmaz, 1951 model DeSoto Diplomat’ın ise "Şoför Nebahat" ve "İffet" filmlerinde kullanılan araçla aynı model olduğunu söyledi.
Yılmaz, koleksiyonuna son olarak kattığı 1976 model Mercedes W115’nın rahmetli dayısının aracı olduğunu onu da 27 yıl sonra bularak aldığını kaydetti.
Yılmaz, otomobillerin piyasa değerlerinin, arabaların hem kondisyonuna hem Türkiye’deki sayısına göre değişiklik gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:
“Kendi aramızda direkli, direksiz dediğimiz comfortable araçlar fiyat farklarını çıkarıyor ortaya. Bugün toplamak istediğiniz zaman 150200 bin lira para çok rahat gidiyor. Eğer güzel bir şey yapmak isterseniz. Bu minimumu. Daha fazlasını da harcadık ve harcanabilir yani sonu yok çünkü. Bugün güzel bir ailecek bir yere gidelim diyeceğiz bir araba 150 bin liradan aşağı olmaz. Comfortable ya da coupe olduğu zaman milyonu buluyor, milyonu da geçiyor.”

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