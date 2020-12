Yalova'da 40 günlük su kaldı, Acil Durum Yönetimi kararı alındı

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - YALOVA´nın su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Gökçe Barajı´nın yüzde 82'si kurudu. Yağmur yağmaması halinde kentin 40 günlük suyu kaldığını belirten Yeşil Körfez Su Birliği İşletme Sorumlusu Ertuğrul Kurt, "Acil durum yönetimine girdik. Bu sene eğer barajımızı istediğimiz gibi dolduramazsak, önümüzdeki yaz sıkıntılar yaşarız" dedi.

Yalova´da Gökçe Barajı´ndaki su doluluk oranı yüzde 18 seviyesine kadar düştü. Barajda yaşanan kuraklık, endişe boyutuna ulaştı. Günlük ortalama 90 bin metreküp su tüketilen kenti besleyen en büyük barajlardan biri olan Gökçe Barajı'nda ise 3,5 milyon küp su kaldığı ölçüldü. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği İşletme Sorumlusu Kimya Mühendisi Ertuğrul Kurt, yağmur yağmaması halinde kentin 40 günlük suyu kaldığını belirtti.

'ACİL DURUM YÖNETİMİNE GİRDİK'

Konuya dair açıklamalarda bulunan Ertuğrul Kurt, içme suyu sorununa dikkat çekti. Yağışların olmaması halinde ketin 40 gün kullanımlık suyunun kaldığına işaret eden Kurt, "Gökçe barajımızda şu an su seviyemiz yüzde 17'lerde, bu da yaklaşık olarak 40 günlük suya tekabül ediyor. Şehrin günlük su ihtiyacı 90-95 bin bandında. Yağış dönemine girdik, yakın gelecekte çok büyük bir kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hattımız şu an aktif. Acil durum yönetimine girdik. Ama bu sene eğer barajımızı istediğimiz gibi dolduramazsak, istediğimiz gibi yaz sezonuna giremezsek, önümüzdeki yaz aynı konuları bir daha konuşacağız. Şu anki sıkıntımız önümüzdeki yaza yönelik bir sıkıntı. Yakın gelecekte zaten 40 gün içerisinde kış mevsiminin geldiğini varsayıyoruz. 2014 yılında Eylül ayında aynı seviyedeydik. Şu an işte aralık, ocak gelmiş durumda. Yakın gelecekte su sıkıntısı çokta beklemiyoruz ama kış bu şekilde geçerse 2014 yılının yaz ayı olduğu gibi önümüzdeki 2021 yılı yaz ayında da problem yaşama ihtimalimiz yüksek" dedi.

'20 MİLYON TONLUK BOŞLUĞUMUZ VAR'

Gökçe Barajı´nın maksimum kapasitesinin 25 milyon ton olduğunu, barajda şu an 3,5-4 milyon ton metreküp su bulunduğunu ve 20 milyon ton metreküp boşluk olduğunu söyleyen Kurt, "Şu an yaklaşık 3,5-4 milyon ton arasında suyumuz var. 25 milyon tonluk maksimum kapasitemiz var ve 20 milyon tonluk bir boşluğumuz var. Bu bölgede yağmur ve kar suları dereleri besleyecek, ondan sonra da barajımız dolacak. Tabi bizim devamlı gündeme getirdiğimiz Çağlayan 2 Barajı şu an henüz proje aşamasında değil. Kışın kullanmadığımız ve denize attığımız suyu depolayabilirsek, en azından 10-12 milyon ton metreküplük suyu depolayabilirsek geç gelen kış aylarına biraz daha rahat girme şansımız var. Çünkü şehrin nüfusu gittikçe artıyor, zaten sanayi bölgesindeyiz, çok fazla göç alan bir bölge. Gittikçe su ihtiyacı çoğalıyor. Ama arıtma tesisimiz aynı arıtma, Gökçe barajımız aynı Gökçe barajı. Bu tür altyapılarında bir an önce planlamaya girip, şehrimize bu katkıların yapılması gerekiyor. Zaten biz belediyelerle devamlı iletişim halindeyiz. Belediyelerimiz vatandaşlarımıza gerekli telkinlerde bulunuyor. Belediyelerin park bahçe sulamaları, yol yıkamaları veya vatandaşların araç yıkamaları, halı yıkamaları veya bu tür temizliklerde imtina göstermeleri için telkinde bulunuyor belediyelerimiz, anonslar yapıyor" diye konuştu.

'PANDEMİ DOLAYISIYLA SU TÜKETİMİ ARTTI'

Yalova nüfusunun şu anda kış nüfusunda olmadığını, kentin kış ayları ile birlikte daha yüksek rakamlarda bir nüfusa sahip olacağına değinen Kurt, "İnsanlar büyük ihtimalle evlerine doğalgaz aldılar, yazlıkçılar internet aldılar ve Yalova'da yaşamaya devam ediyorlar. Bunu ben arıtma çıkışından da görebiliyorum. Şu an aralık ayındaki çıkıştan daha fazla bir çıkışımız var. Bu sene pandemi dolayısıyla da daha fazla su sarfiyatımız Yalova'da mevcut" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

