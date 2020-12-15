Yalova’da tarihî eser kaçakçılığı

'Sizce kim bu bebek?'

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Yalova’da Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi.

Bugün saat 14.00’de Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U.’nun elindeki tarihi eseri satacağı istihbaratını aldı. Şüphelilerle alıcı olarak irtibata geçen ekipler, Altınova ilçesindeki Tavşanlı feribot iskelesinde buluştu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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