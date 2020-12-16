Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı

Yılın son meclisinde koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım kararları oy birliğiyle alındı. Altınova Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşlara maddi ve ayni yardımlar yapılacağını açıklayan

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan 2020 Aralık Meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Altınova Belediye Meclisinde koronavirüs salgınına yönelik oy birliğiyle alınan kararlar şöyle:

“Koronavirüs (Covid19) salgınına yakalanan kişilerin gıda ve temizlik malzemeleri yardım taleplerinin karşılanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covid19) salgını sebebi ile eğitim online yapılmakta olup, tablet ve interneti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü ile tespit edilerek temin edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd19) salgını tedbirleri kapsamında işyerini kapatmak zorunda olan esnaflara 500 TL (beş yüz tl) destek verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd19) salgını nedeni ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte, temizlik ve maske ihtiyaçların temin edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd19) salgını nedeni ile karantinaya alınan daire, bina ve dükkanların dezenfekte edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemizde Mal Malzeme ve yapılacakları işlerle ilgili nakit talebinde bulunan, Resmi Gazetede yayınlanan Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara maddi destek verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”

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