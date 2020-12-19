Yalova’da sokaklar hayvanlara kaldı

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Yalova’da yeni tip korona virüs (covid19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova’nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.

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