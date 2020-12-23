Ahır yandı, 12 ton buğday, bin 200 adet saman balyası kül oldu

Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki bir çiftliğin ahırında meydana gelen yangında 12 ton buğday, bin 200 adet saman balyası kül oldu.

Davut Ulukaya’a ait ahırdaki elektrik kablosundan dolayı meydana gelen yangın kısa sürede bütün ahıra yayıldı. Yangını fark eden Ulukaya, ahırdaki 3 büyükbaş ve 68 küçükbaş hayvanı zorlukla dışarı çıkarttı. Yangına Taşköprü ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol atına alınan yangın söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 12 ton buğdayın yanı sıra bin 200 adet de saman balyası kül oldu. Besici Davut Ulukaya, kış ayları için depoladığı yemlerin yanışını üzüntü içinde izledi. Jandarmanın yangınla alakalı tahkikatı sürüyor.

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