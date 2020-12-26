Yalova’da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

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Yalova'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00’den itibaren başladı. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Araştırma enstitüsü kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri evrakı olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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