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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: "Kazanımları heba etmeyelim"

İHA

Oral: "Kazanımları heba etmeyelim"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik vatandaşları uyararak, “En önemli bulaşma ortamları ev içi, toplu taşıma araçları ve iş yerleridir. Kapalı ortamlar açık ortamlara göre daha fazla risk taşıyor” dedi.
Salgına karşı elde edilen kazanımların heba edilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. Metin Oral, “Salgınının artmasında ev içi bulaş riski büyük rol oynamakta. Maske ve sosyal mesafeyi mümkünse ev içinde de sürdürmeliyiz. ‘aynı evde yaşıyoruz, bir şey olmaz’ sözü günümüz şartlarında geçerliğini yitirmiş durumdadır” diye konuştu.
Yılbaşında, perşembe gecesi başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı sona erecek olan 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gideceğini hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımızdan evlerinde de dikkatli olmalarını, virüse karşı gerekli önlemleri almalarını istiyoruz” dedi.
Özellikle yılbaşı gecesinde evlerde kalabalık ortamlardan ve kutlamalardan kaçınılmasını isteyen Başkan Oral, sağlık çalışanlarını salgına karşı büyük özveriyle mücadele ettiğini, vatandaşların da tedbirlere uyarak kendilerine destek olması gerektiğini söyledi.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız her ortamda uyulmasını gerektiğini söyleyen Dr. Metin Oral, “Salgınla mücadeleyi asla gevşetmemeliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın gayretiyle ülkemizin pandemi sürecinde elde ettiği başarı ve kazanımların heba edilmesi gerekmektedir. Bu zorlu süreci, vatandaşlarımızın sağduyusu ve tedbirlere uymasıyla aşabiliriz” ifadelerini kullandı.

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