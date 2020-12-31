Başkan Oral, çalışanlarının yeni yılını kutladı

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Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2020 yılının son gününde belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın hastalık COVID19 ve doğal afetler nedeniyle zor günlerin yaşandığını ifade eden Başkan Oral, “Bu süreçte büyük bir fedakarlıkla görev yapan personelime teşekkür ediyorum” dedi.

2021 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu geçmesini dileyen Başkan Oral, “Belediye personelimiz, gece gündüz çalışarak ilçemize hizmet ediyor, vatandaşlarımızın her zaman yanında yer alıyor. 2021yılının başta ülkemize, sonra ilçemize, Yalova’mıza, vatandaşlarımıza ve Altınova Belediyesi Ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

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