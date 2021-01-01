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Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

DHA

Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - YALOVA´da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama noktasında durdurulan ticari takside bulunan yolcudan uyuşturucu çıktı. Olay ile ilgili ticari taksi şoförü ve yolcu gözaltına alındı.
Çiftlikköy ilçesinde yılbaşı nedeniyle polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Önlem alan polis ekipleri saat 21.40 sıralarında A.A. yönetimindeki ticari taksi sürücüsünü durduruldu. sürücünün davranışlarından şüphelenen polisin yaptığı aramada ticari takside yolcu olara bulunan M.P.´nin üzerinden 4 ayrı şeffaf poşet içerisinde toplam 483 gram metamfetamin ele geçirildi. Ticari taksi şoförü ve yolcu gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Cem Mete OKUR
2021-01-01 02:50:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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