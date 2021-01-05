Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da jandarma ekiplerince, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, tespit ettiği Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1029 gram kubar esrar maddesi, muhtelif cinste uyuşturucu haplar, uyuşturucu aparatı, 2 tabanca ve 218 tabanca mermisi ile 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2021-01-05 14:01:46
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