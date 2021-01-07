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Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2´nci gününde

DHA

Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2´nci gününde


Cem Mete OKUR-Recep CAN/YALOVA, (DHA)YALOVA'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak´ı (29), arama-kurtarma çalışması 2'nci günde de devam ediyor. Kardelen Çakmak, eşini arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ederken, teyze Fatmagül Çakır, "Çıkıp gelmesini, 'şaka yaptım' demesini bekliyoruz" dedi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak, geçen çarşamba gecesi arkadaşına ait sandalla denize açıldı. Çakmak´tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi´nden oluşan ekip, dün sabah Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI 2´NCİ GÜNÜNDE
Ümit Çakmak´ı aramakurtarma çalışmaları, 2'nci günde de devam ediyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, Çakmak ve sandalı arıyor. Havadan sahil güvenlik helikopterinin de destek verdiği çalışmaları, Çakmak'ın ailesi ile arkadaşları da takip ediyor.
`GÖRENLER POLİSE HABER VERSİN´
Gözyaşları içinde eşinden gelecek iyi haberi bekleyen Kardelen Çakmak, "Kendisini arama çalışmaları devam ediyor. Biz umutluyuz. Sandal daha bulunmadı. Henüz hiçbir iz yok. Eşimi gören, duyan olursa lütfen polislere haber versin. Kendisini bekleyen bir ailesi ve çocuğu var" dedi.
`ALLAHA SIĞINDIM´
Ümit Çakmak´ın teyzesi Fatmagül Çakır da "Birden çıksın gelsin, 'Şaka yaptım teyze' desin. Benim oğlum geri gelsin. Benim çocuğum sağ salim geri gelsin. Diyecek hiçbir şeyim yok. Allah'a sığındım. Allahım geri getirsin oğlumu" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN
2021-01-07 11:23:55

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