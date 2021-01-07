Denizde kaybolan Ümit Çakmak'ı arama çalışmaları sürüyor

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sandalı batan şahsı arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 24.00 sularında Ümit Çakmak (29), arkadaşları S.B ve E.Ü ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi’ne açılan Çakmak’tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi.

Şahsın bulunması için kullanılan su altı scoter ile dalgıçlar aramaya devam ediyor. Henüz Ümit Çakmak'a ait bir bulgu bulunamadı. Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik,AFAD ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan şahsın annesi, eniştesi ve arkadaşları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak'ın yanında olan iki arkadaşı S.B ve E.Ü'den davacı olacağını söyledi. Anne Çakmak, bile bile sandalı denize ittiklerini ve olaydan bir saat sonra arkadaşlarının ihbar ettiğini iddia etti.

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