Altınova zabıtasından örnek çalışma

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli, 2020 yılında da vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etti.

Zabıta Amirliği, 2020 yılı içerisinde toplam 4 bin 940 işlem yaptı. Ayrıca Zabıta Amirliği 2 bine yakın COVID19 denetimi ve vatandaşlara destek çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, vatandaşın refah ve huzuru için 7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2020 yılı içerisinde; 2 bin 499 esnaf denetimi, 157 dilenci kontrolü, 520 seyyar satıcı kontrolü, 24 kaçak inşaat kontrolü, 392 inşaat kontrolü, 115 hoparlör ilanı, 3 bin 24 giden tebligat, 427 tabela afiş kontrolü, 253 S Plakası ve model yükseltme işlemi, 283 güzergâh izin belgesi, 41 çeşitli faaliyetler, 48 defin işlemi, 78 ihtar işlemi, bir cenaze bordrosu ve 67 idari ceza olmak üzere toplam 4 bin 940 işlem gerçekleştirdi.

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