Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2´nci gününde (2)



ROV CİHAZIYLA SU ALTI ARAMASI

Yalova'da deniz polisi, ROV cihazıyla su altında kayıp Ümit Çakmak ve sandaldan iz bulmak için aramalara başladı. Çalışmaların koordinasyonunun yapıldığı sahile gelen Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

'OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER'

Oğlu bulunana kadar aramaya devam edeceğini söyleyen Nebahat Çakmak, "Ümit bir yerde olsa zaten saklanmaz. Bu çocuk yaşıyor olsa meydana çıkar. Birini arar ve `Ben böyle yaptım´ derdi. Bizim haberimiz olurdu. O yaşıyor olsa bize ulaşır. Bence o yaşamıyor. Onu öldürdüler. Bu cinayet. Arkadaşları, oğlum kaybolduktan 1 saat sonra ihbarını vermiş. Benim her şeyden haberim var. Bu 1 saat içinde tekne ne oldu, Ümit ne oldu? Bunlar nerede?" dedi.Cem Mete OKURRecep CAN/YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2021-01-07 13:08:05



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