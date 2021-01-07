Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2´nci gününde (3)

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK
Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak´ı (29) aramakurtarma çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Çalışmalara yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanılacak.Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN
2021-01-07 17:49:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.