Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 2´nci gününde (4)

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak´ı aramakurtarma çalışmalarının sonlandırılmasının ardından kayıp Çakmak´ın teyzesi ve eşi yeni açıklamalarda bulundu. Ümit Çakmak´ın denize açılmadan önce E.U. ve S.B. isimli 2 arkadaşıyla birlikte olduğu ve arkadaşlarının önce sandalı ittiği, ardından da sandal gözden kaybolunca başka bir sandalla Çakmak´ı aramak için denize açıldıkları öğrenildi. Çakmak´ın ailesi, E.U. ve S.B.´den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, E.U. ve S.B.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Ümit Çakmak´ın eşi Kardelen Çakmak, "Arkadaşları eşimi ölüme bırakmış" dedi.

`KAYBOLMADAN ÖNCE ALKOL ALMIŞ´

Ümit Çakmak´ın teyzesi Fatmagül Çakır, "Benim oğlumu bulsunlar. 2 gündür burada bekliyoruz. Oğlum gelsin. Denize açılmadan önce yanında olan arkadaşlarından şikayetçi olduk. Kaybolmadan önce alkol almış, ayakta duramıyor. Arkadaşları onu kayığa bindirip, kayığı itmiş. Bile bile ölüme gönderiyorsun. Niye kayığa bindirip, bilinmeze yolluyorsun? İkisi de başka bir şey söylüyor. İkisinin dediği birbirini tutmuyor. Aklımıza her şey geliyor. Ümit sevilmeyen bir çocuk değildi. Kimseye bir yanlışı olmaz. Ben bütün gece sahilde bekledim. Acaba kıyıya vurur da ben görür müyüm diye. Perişan olduk. Kolumuz kanadımız kırıldı" dedi.

`ARKADAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDUK´

Ümit Çakmak´ın eşi Kardelen Çakmak, "Biz her ihtimali düşünüyoruz. Canımız yanıyor. Arkadaşlarından şikayetçi olduk. Göz göre göre onu ölüme bırakmışlar. Ben düşmanımı bile o saatte, o halde bırakmam. Eşim zaten sarhoşmuş. Onlar yardım etmese benim eşim sandalı oraya götüremezmiş" diye konuştu.Cem Mete OKURRecep CAN/YALOVA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2021-01-07 19:46:58



