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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde kaybolan genç 3 gündür aranıyor

İHA

Denizde kaybolan genç 3 gündür aranıyor

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sandalı batan şahsı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 24.00 sularında Ümit Çakmak (29), arkadaşları S.B. ve E.Ü. ile Sahil Mahallesi’nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi’ne açılan Çakmak’tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi.

Aramalar 3 gündür sürüyor
Ümit Çakmak'ı arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Dalgıçlar su altı scooter ile Çakmak'ı Marmara denizinde ararken henüz bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi. Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik, AFAD ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor. Öte yandan, gencin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak'ın yanında olan iki arkadaşı S.B. ve E.Ü.'den davacı olacağını söylemişti.

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