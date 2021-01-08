Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3'üncü gününde (2)

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ARAMA ÇALIŞMALARINDA SONUÇ ALINAMADI

Yalova'da arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak için yapılan aramakurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı. Kıyı şeridi ile denizde yapılan çalışmalar, bugün için solandırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.

DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2021-01-08 17:01:03



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