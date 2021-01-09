Sandalla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4´üncü gününde (3)

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

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ARAMAKURTARMA ÇALIŞMASI SONLANDIRILDI

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak´ı (29) arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde de sonuç alınamadı. Çakmak ve sandalın bulunamaması üzerine çalışmalar sonlandırıldı.Cem Mete OKURRecep CAN/YALOVA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2021-01-09 16:56:23



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