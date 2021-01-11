Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı

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Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA´da kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı.Yalova´da Rüstem Paşa Mahallesi Çeşme Sokak´da bulunan AK Parti İl Başkalığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak, zarar verdi. Şüpheli, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-11 12:11:44



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