Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı (2)

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Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran kişinin Bedir Unat (38), olduğu tespit edildi. Unat, başka bir iş yerine çekiçle saldırdığı sırada bölgedeki esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Bedir Unat'ın elinde çekiçle yürüdüğü, tabale ve camlara cekiçle vurduğu, daha sonra elindeki çekiçle yürüyerek uzaklaştığı anlar yansıdı.

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-11 13:13:28



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