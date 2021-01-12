Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Yalova Hukuk Müşavirliği'ne atandı.
Çınarcık ilçesinde 2 yıldır görev yapan Kaymakam Soner Kırlı Yalova Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.
Kaymakamlık görevine ise geçici, Kaymakam atacak. Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Muş' un Malazgirt ilçesinde 3 yıl Kaymakamlık ve Malazgirt Belediyesin de Kayyumluk görevlerinde bulunduktan sonra Çınarcık ilçesine tayin olmuştu
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.