20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Yalova Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

Çınarcık ilçesinde 2 yıldır görev yapan Kaymakam Soner Kırlı Yalova Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.

Kaymakamlık görevine ise geçici, Kaymakam atacak. Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Muş' un Malazgirt ilçesinde 3 yıl Kaymakamlık ve Malazgirt Belediyesin de Kayyumluk görevlerinde bulunduktan sonra Çınarcık ilçesine tayin olmuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.