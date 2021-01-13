Altınova Belediyesi BİP ve Telegram’a geçti

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Yalova Altınova Belediyesi, Whatsapp'taki veri güvenliği kaygıları sebebiyle haberleşme gruplarını BiP ve Telegram’a taşıdı.

Küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım şartları sebebiyle Altınova Belediyesi tarafından oluşturulan iletişim grupları, Turkcell'in geliştirdiği yerel şifreli mesajlaşma uygulaması BiP ile Telegram’ı kullanmaya başladı.

Türkiye Varlık Fonu, 2020 yılında ülkenin en büyük cep telefonu operatörü olan Turkcell'in çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket, 2013 yılında WhatsApp uygulamasına benzer 'BİP' adını verdikleri yerel bir mesajlaşma programı geliştirdiklerini duyurdu. Turkcell, uygulamanın piyasaya sunulduğu 2013 yılından bu yana 53 milyondan fazla kez indirildiğini açıkladı.

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