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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobankale’de çevre düzenlemesi yapılıyor

İHA

Çobankale’de çevre düzenlemesi yapılıyor

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çobankale kazı alanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Altınova Belediyesi sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Müzesi Başkanlığında ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Seçkin Danışmanlığında 2017 yılından beri sürdürülen Çobankale kazı alanında çalışmalar devam ediyor. Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çobankale kazı alanını ziyaret ederek, Kazı Danışmanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yazıcı Şentürk’ten bilgi aldı. Sabire Yazıcı Şentürk, “2017 yılında Bursa Müzesi Başkanlığında ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından oluşturulan bilimsel bir ekibin katılımıyla gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Altınova Belediyesi'nin sponsorluğunda Altınova Çobankale kazısı dört yıldır devam etmekte. 2020 yılı çalışmaları da pandemi sürecine rağmen başarılı bir şekilde devam etti. 2020 yılı kazı çalışmaları ile birlikte çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Bu yıl Türk Tarih Kurumu desteğiyle 12 ay sürecek kazılar kapsamına alınan Çobankale’de diğer yıllardan farklı olarak çevre koruma planı ve ulaşım sorununu çözecek uygulama faaliyetleri yürütülmüştür. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve belediyemizin desteğiyle Çobankale Kazı Evi, kazı alanında sarnıcın restorasyonu, merdiven ve kale etrafına çit ve kapı yapıldı” diye konuştu.

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