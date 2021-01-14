Sağlık Müdürü korona aşısı oldu

Yalova İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, Yalova’da ilk koronavirüs aşısı vurulan kişi oldu.

İl Müdürü Eray, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve Yalova Devlet Hastanesi Başhekim Recep Hacı düzenlenen programla Çin’den getirilen CoronaVac’ aşısını vuruldu. Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda konuşan İl Müdürü Eray, Yalova’da 50 adet aşı odası oluşturduklarını anlattı. Eray, hafta sonuna kadar isteyen tüm sağlık çalışanlarının aşı olacağını bildirdi. Eray, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yönetimin aşı olduğunu, bu nedenle de vatandaşların aşıyla ilgili endişe etmemesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Biz hafta sonunu görmeden Yalova İli içerisinde nasip olursa aşılamayı kabul eden tüm sağlık çalışanlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Bulaşıcı hastalıklarda temel korunma yöntemimiz aşıdır. Bizim şu an uyguladığımız aşı, Çin aşısı ve bilinen eski yöntemle İnaktif virüs şeklinde uygulanan bir aşı güvenilir bildiğimiz bir yöntem dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı olabilecek bir durum olmuş olsa bu aşı uygulaması zorunlu halde değilken uygulamak istemezdik bizde. Etkinliğine ve tedavideki yerine inandığımız, güvendiğimiz için İl de başta ben oldum. Ülkemizde de Bakanımız ilk aşıyı oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim aşıyla ilgili kafanızda bir soru işareti kalmasın bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemimizin temeli aşıdır.”

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