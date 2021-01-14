117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi



Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA´da 117 yaşındaki Zeliha Barlas, pandemi sürecinde ördüğü 115 çift yün çorabı, zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğe gönderdi. Zeliha Nine'nin Mehmetçik için yazdığı mektup ise, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlandı.

Yalova´nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas, yıllarca ördüğü rengarenk çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye etti. Koronavirüs sürecinde ziyaretçi kabul etmeyen Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı ise Mehmetçiğe göndermek istedi. Ayrıca Mehmetçiğe hitaben bir mektup yazdı. Oğlu Cafer Barlas da annesinin isteği ile mektubunu askeri yetkililere bildirdi. Zeliha Nine'nin yazdığı mektup, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlandı. Daha sonra 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yasan beraberindeki heyet ile Zeliha Barlas'ı evinde gelerek, çorapları teslim aldı. Albay Yasan ve beraberindekiler, Zeliha Nine'ye 'Ordu Millet El Ele' yazılı Türk bayrağı hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı´nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "El emeği, göz nuru 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize hediye eden 117 yaşındaki Zeliha Nine'mizi Yalova´daki evinde ziyaret ettik.

Hayır duasını aldık. Zeliha Ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" denildi.

'ANNEM HAYATININ EN MUTLU GÜNÜNÜ YAŞADI'

Annesinin çocukluğundan itibaren üreten bir kadın olduğunu anlatan Cafer Barlas, "Sürekli iş yapar, boş oturmayı sevmez. Yaşı ilerleyince evde çoraplar, kazaklar örerek Türkiye´nin dört bir yanındaki arkadaşlarımıza hediye olarak gönderdi. Pandemi sürecinde de 115 çift çorap yaptı. Bir gün `Bu çorapları Türkiye'nin en soğuk bölgesinde görev yapan askerlerimize gönderelim, benim de selamımı yaz´ dedi. Annemin duygularını aktaran birer de mektup koyarak, çorapları hazırladık. Genelkurmay´dan heyet geldi, onlara çorapları kendisi emanet etti, selamlarını gönderdi. Çok mutluydu. Hayatının belki de en mutlu gününü yaşadı. Bayrak hediye edilince de bayrağı öptü. Mehmetçiklere çoraplar ile birlikte duasını da gönderdi" diye konuştu.

MEKTUBU, DUYGULANDIRDI

Zeliha Barlas'ın Mehmetçiklere hitaben yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Asker evlatlarım, sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler, rahat nefes alıyoruz, size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki, besmele ve dua ile ördüm. Allah, sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslamiyeti yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin, beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah´a emanet ediyorum, yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."

Milli Savunma Bakanlığı mektubu yayınladığı Twitter hesabından ise şu açıklamayı yaptı:

"Bizleri duygulandıran Zeliha Nine'mize, Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek." DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-14 11:43:38



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