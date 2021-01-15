Yalova'ya yılın ilk karı düştü

Yalova’da yüksek kesimlere yılın ilk kar yağışı düştü.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Yalova’da, beklenen yağmurlarla birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının hafta sonu daha da düşeceği ve kar yağışının kent merkezinde de etkili olması beklendiği açıklandı.
Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda yaklaşık bir aylık su kalmışken gelen kar yağışları yüzleri güldürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.