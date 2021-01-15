Oral çiftinden ilçe büyüklerine moral ziyareti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları pandemi kurallarına uygun şekilde ziyaret ettiler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçedeki yaşlıları pandemi kuralları çerçevesinde evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldılar. Oral çifti ziyaretlerde ilçe büyüklerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. İlçe büyüklere ziyaret gerçekleştiren Oral Çifti, COVID19 Kurallarını harfiyen uyguladılar. Ziyaretleri kapı önünde yapan Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçe büyüklerine salgın konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymalarını istediler. Başkan Oral, “Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin” diye konuştu.

İlçe büyüklerini her fırsatta ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını alan Başkan Oral, “Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin. Bu ziyaretlerimize belli aralıklarda devam ediyoruz. İlçemizdeki büyüklerin hal ve hatırlarını sorup, isteklerini dinliyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

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