Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA´da jandarma ekiplerinin, yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli F.K. (41) gözaltına alındı.Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesi´nde F.K.´nın uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Arama kararı sonrasında, F.K.´nin yaşadığı eve uyuşturucu madde arama köpeği `Merci´ ile operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen beyaz bir kağıda sarılı 25 gram esrar, sigara kağıdına sarılı 5 adet kullanıma hazır esrar, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap, 4 adet alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 10 gram kristalize metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.´nın işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-15 12:57:01



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