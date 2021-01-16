Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yalova, su sporları merkezi olacak



Cem Mete OKUR-Recep CAN/YALOVA,(DHA)-YALOVA´da `Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni´ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle Yalova´mızın merkezine kazandıracağımız su sporları merkezinin, hem Yalova´mız hem ülkemiz için çok ama çok anlamlı, çok stratejik bir yatırım, bir tesis olacağını ifade ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, `Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni´ için Yalova´ya geldi. İlk olarak Yalova Valisi Muammer Erol´u ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile görüştü.

Ardından da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni'ne geçti. Belediye Meclis Salonu'ndaki törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Yalova´ya spor yatırımları konusunda müjdeler verdi.

`SPOR CAMİASI YALOVA´YI ÖNEMLİ BİR SU SPORLARI MERKEZİ GÖRMELİ´

Yalova´nın aynı zamanda bir turizm şehri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu çerçevede bugünkü tesislerimiz, inşa edeceğimiz çalışmalar, spor salonları ve semt sahaları, tenis, basketbol, voleybol kortları ve bununla birlikte tabi ki basketbol alanları. '10 Bin Pota' projemizin 110 tanesini Yalova´ya inşallah kazandıracağız. Bununla birlikte yeni dev adamları yetiştirme noktasında da Yalova´mızdan ümitvar olduğumuzu, umutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Tabi yüzme en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Geçen yıl yüzme bilmeyen kalmasın, 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefi noktasında, hamdolsun ki o rakamı da pandemiye rağmen aştık. Yine bu yıl kadınıyla erkeğiyle tüm toplumumuzu, yüzme öğrenmek isteyen herkesi havuzlara beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabi pek çok tesisi kazandırıyoruz. Ben bunların içerisinde bir tanesini vurgulamak istiyorum; Bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle Yalova´mızın merkezine kazandıracağımız su sporları merkezinin, hem Yalova´mız hem ülkemiz için çok ama çok anlamlı, çok stratejik bir yatırım, bir tesis olacağını ifade ediyorum. Özellikle tüm spor camiasına, Yalova´yı bu anlamda önemli bir destinasyon, önemli bir merkez olarak görmeleri gerektiğini belirtiyorum. Su sporları merkezimizin spor camiamıza, Yalova´mıza, gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-Recep CAN

2021-01-16 15:47:43



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