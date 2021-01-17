Altınova Belediyesi karla mücadeleye hazır

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği, 24 saat esasına göre karla mücadeleye hazır.

Altınova Belediyesi’nde kar alarmı verildi. Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisine giren Yalova’da, Altınova Belediyesi kötü hava şartlarından vatandaşların etkilenmemesi için hazırlıklarını yaptı. İş makineleri destekli ekipler 24 saat esasına göre görev başında olacak. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Öte yandan yetkililer, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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