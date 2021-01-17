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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da kar nedeniyle mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

İHA

Yalova'da kar nedeniyle mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

Yalova'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kampçılar, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yaklaşık 20 kişi, merkeze bağlı Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde karavanlarıyla kamp yapıyordu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beşpınar mevkisinde mahsur kalan kişilerin yardım talebi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar Beşpınar mevkisine gitti.
Ekipler AFAD İl Müdürlüğüne ait kar üstü araçla bölgede mahsur kalan kampçıları köy merkezine ulaştırdı. Köy muhtarı Hacı Murat Erhan yaptığı açıklamada, mahsur kalan kampçıların kendilerine ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdiklerini söyledi.
Köy muhtarı Erhan, "Köyümüze ait Beşpınar mevkisinde karavanlarıyla kamp yapmaya gelen bir grup bize ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. Bizim köy sakinleri olarak AFAD ekipleriyle birlikte mahsur kalan vatandaşlara ulaştık. Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile birlikte mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik" diye konuştu.

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