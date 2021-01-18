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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Termal'e vip yatırım

İHA

Yalova Termal'e vip yatırım

Termal turizm denilince ilk akla gelen Yalova'nın Termal ilçesinde yatırımlarına hız kesmeden devam eden Karaderili Şirketler Gurubu, Terma City oteline Vip Roof Lounge ekleyerek tesisi taçlandırdı.
Yaptığı yatırımlarla istihdam ve getirdiği turistlerle ülkeye döviz kazandıran Karaderili Şirketler Grubu, Yalova’da 180 milyon dolarlık yatırımla yaptığı Terma City otelinde iş dünyasının VIP toplantı sorununu çözüyor. Toplam 1.5 milyon dolarlık yatırımla oluşturulan Terma City Vip Roof Lounge alanı iş dünyasının aradığı tüm şartlara sahip olarak hizmete girdi. Restaurant alanı ile birlikte aynı anda 150 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanan Vip Roof Lounge, Toplam 800 metrekare büyüklüğünde.
Karederili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor bize. Onlar yatırımımıza adeta kılavuz oluyorlar. Beş otelimiz ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. On iki ay hizmet veren Terma City otelimizde 1.5 milyon dolar maliyeti ile Vip Roof Lounge‘ımızı hizmete soktuk. Termal otellerin de ‘lüks tatil ve imkanlar’ sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. İnanıyorum ki Yalova Terma City’nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak” dedi.
Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliği’ne ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyeti içerisinde. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Talas, ‘’Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması” diye konuştu.
"Asıl pandemide yatırım yapılmalı"
Sadece Yalova Terma City’deki otelde bin 500 kişiye iş verdiklerini söyleyen Talas, ‘’Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırıp, sadece Yalova’daki tesisimizde bin 500 kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli’’ dedi.

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