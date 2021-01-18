

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA´daki Terma City Otel'de, 1,5 milyon dolarlık yatırımla oluşturulan VIP RoofLounge alanı, hizmete girdi.

Karaderili Şirketler Gurubu Terma City Oteli, iş dünyasının VIP toplantılarını gerçekleştirebilmesi amacıyla, 1,5 milyon dolarlık yatırımla Terma City VIP RoofLounge alanı oluşturdu. Restoran alanı ile birlikte aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlanan VIP RoofLounge, 800 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Karederili Şirketler Grubu CEO´su Tevfik Talas, "Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor bize. Onlar yatırımımıza adeta kılavuz oluyorlar. Beş otelimiz ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. 12 ay hizmet veren Terma City'de 1,5 milyon dolar maliyeti ile VIP RoofLounge´ımızı hizmete soktuk. Termal otellerin de `lüks tatil ve imkanlar´ sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. İnanıyorum ki Yalova Terma City´nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak" dedi.

Yalova Terma City´nin, hedef kitle olarak Ortadoğu´yu belirlese de Amerika´dan Avrupa Birliği´ne ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyeti içerisinde olduğunu da belirten Talas, küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyledi. Talas, "Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye´nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması" diye konuştu.

ASIL PANDEMİDE YATIRIM YAPILMALI

Sadece Yalova Terma City´deki otelde bin 500 kişiye iş verdiklerini söyleyen Talas, "Türkiye´den kazandığımızı ülkemize yatırıp, sadece Yalova´daki tesisimizde bin 500 kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-18 13:53:19



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