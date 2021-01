Toprak Dede kurduğu arboretumda anıldı

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, kendisinin kurduğu Karaca Arboretum'da sarıldığı meşe ağacının altında anıldı. Düzenlenen anma törenine TEMA Vakfı üyeleri ve çevre dernek üyeleri katıldı.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, " Hayrettin Karaca'dan öğrenilebilecek belki de en önemli şey, 'iyi için' çabalamak olabilir. Daha iyi bir arboretum için yıllarca değişik ülkeleri ve Anadolu'yu gezmesinin ilham verici olmadığını kim söyleyebilir?" dedi.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği tarafından ölümünün 1. yıldönümünde Hayrettin Karaca anıldı. Hayrettin Karaca'nın sarıldığı meşe ağacının altında yapılan etkinlikte TEMA Vakfı İl Temsilcisi Arzu Demir, açıklamalarda bulundu. Demir, yaptığı açıklamada, "Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca'nın uğruna mücadele ettiği toprağına kavuşmasının birinci yıldönümünü anma programında beraberiz" dedi.

Konuşmasına Hayrettin Karaca'nın sözleri ile başlayan Demir, "Sayın Karaca; kazandığı birçok ödülü yaşanılabilir dünya için, emek verdiğim için verildiğini ifade etmişti. Yaşamak istiyorsanız o halde yaşatacaksınız. Kimi yaşatacaksınız? 'Global ekonomi' denen o canavar kendine hayat veren, benim de ortak olduğum doğal ekosistemi bitirinceye kadar büyümeye devam edecek. Buna çare yok, durduramazsınız. Devletleri, hükümetleri ve her kurumu esir almıştır. Bunun çaresi var. Çaresi benim. Çünkü ben sebep oluyorum o tahribata diye ekliyor Toprak Dedemiz. O üretiyor, ben de tüketiyorum. O halde ben kendi kendimin katiliyim. O halde tüketmemek lazım. Bu Anadolu'da halen yaşayan bir kültür. Olanın olmayana borcu var' deriz. 'Komşusu aç yatarken yiyenin yediği helal değildir' deriz. 'Tanrı misafiri' deriz. İşte bu Anadolu kültürünün, dünyanın kurtuluş hareketi olduğuna inanıyordu, Bu şekilde yaşadım, Benim aldığım ödüllerin temelinde bu vardır. Hayrettin Karaca Tüketerek değil, paylaşarak mutlu olacağız derken tamda bunu kastediyordu" ifadelerine yer verdi.

Tüketim çılgınlığından da bahseden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir çok güçlüdür. Benim de 40 tane kravatım vardı. O zaman 30 yaşındaydım. Ben de tükettim, ama bilerek yapmadım bunu diyen Toprak Dedemiz; "Artık farkına vardım bunun. Ne zamandır alışveriş yapmadığımı hatırlamıyorum, kendime sadece kitap alıyorum. Nedir benim ihtiyacım; doymam, sağlığım, barınmam, kuşanmam; bunun dışında hiçbir şey tüketmeye hakkım yok. Gömleklerim var yakası çevrilmiştir, ayakkabılarıma bakarsanız altı yamalıdır. Dokuz senedir bu pantolonu giyerim, paltom yırtıktır. Param var ama tüketmeye hakkım yok felsefesinden hareketle yola çıktık. Bunu herkes yapabilir. Atatürk bir kişiydi. Her şey bir ile başlar. Bir yoksa iki olmaz. Ben de yakınlarıma yaşantımla ve söylemlerimle örnek olmaya çalışıyorum' derdi ve sürekli çevresindekilere öğütlerde bulunurdu."

"Onun yolundan gideceğiz"

Her zaman Toprak Dede'nin yolundan gideceklerini söyleyen Demir, "Hayrettin Karaca'dan öğrenilebilecek belki de en önemli şey, 'iyi için' çabalamak olabilir. Daha iyi bir arboretum için yıllarca değişik ülkeleri ve Anadolu'yu gezmesinin ilham verici olmadığını kim söyleyebilir? Bizler de çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Toprak Dedemizin yolundan ilerleyeceğimize TEMA Yalova İl Temsilciliği olarak söz veriyoruz" dedi.

