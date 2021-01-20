AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Macron, bükemediği bileği öptü



Cem Mete OKUR/ YALOVA (DHA)AK Parti Yalova İl Başkanlığı´nın 7´nci Olağan İl Kongresi´nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu hatırlatarak, "Birkaç gün önce bir mektup gönderdi, bütün o söylediklerini bir kenara bırakarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkında övücü cümlelerle, Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini ve randevu talep ettiğini yazdı. Bu Macron´un bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı´nın 7´nci Olağan İl Kongresi bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli konuşma yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yenilgiyi kabul ederek, görüşme talep ettiğini söyleyen Canikli, "Macron, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çok olumsuz açıklamalar yaptı, tavır aldı. Hatta Türkiye hakkında, Cumhurbaşkanımız hakkında ağır ifadeler kullandı. Özellikle Türkiye'nin menfaatini ilgilendiren önemli dış politika unsurlarında Türkiye'nin karşısında durdu, Türkiye'nin karşısında olanları destekledi. Yani hem Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde Türkiye'nin karşısında çok sert bir politika uyguladı. Cumhurbaşkanımızın aleyhine de çok ağır laflar etti. Ama birkaç gün önce, bütün o söylediklerini bir kenara bırakarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkında övücü cümlelerle Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini ve randevu talep ettiğini ifade eden bir mektup yazdı. Bu, Macron'un bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor" dedi.

'KILIÇDAROĞLU KÖŞEYE SIKIŞTI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Canikli, "Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı´na getirildiğinde bir görev verildi; 'Senin görevin bizim baş edemediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu kadroyu devre dışı bırakacaksın, görevden indireceksin bir şekilde.Biz de sana CHP Genel Başkanlığı´nı veriyoruz' dediler. Evet anlaşmanın ilkeleri bunlar. Aradan 10 yıl geçti ama Kılıçdaroğlu kendisinden bekleneni yapamadı. Çok uğraştı, her şeyi yaptı. Bu ülkeyi terörize etmek için terör örgütleriyle birlikte yan yana durdu, onları destekledi. PKK'yı, DHKPC'yi, FETÖ'yü hepsini destekledi. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu sıkıştı, onu göreve getirenler diyor ki; 'Bak 10 yıl oldu, bize verdiğin sözü yerine getiremedin, zamanın daraldı. Bak biz sana ne kasetler çektik ne kasetlerle seni Cumhuriyet Halk Partisi´nin Genel Başkanı yaptık. Deniz Baykal gibi güçlü bir lideri bu partinin başından aldık, seni getirdik. Ne emek verdik sana ne bedeller ödedik sana ama sen görevini yerine getiremedin. Süren azaldı, 2021 yılı içerisinde bu işi hallettin hallettin, halletmedin seni biz kendi ellerimizle oradan alacağız'. Evet aynen böyle. Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni bu. Zamanı daraldı, onu bu göreve getirenler, şimdi verdiği sözü yerine getirmesini, yani Cumhurbaşkanımızı, bu kadroyu Türkiye siyaset sahnesinden dışarı çıkarmasını istiyorlar. Yani hükümetin yıkılmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

BAĞATAR GÜVEN TAZELEDİ

Tek liste ile gidilen AK Parti Yalova İl Başkanlığı 7´nci Olağan İl Kongresi´nde mevcut Başkan Muğlim Bağatar yeniden seçilerek, güven tazeledi. DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-01-20 17:57:22



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