AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: “Macron bükemediği bileği öptü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: “Macron bükemediği bileği öptü”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: “Macron bükemediği bileği öptü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Macron, Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ve randevu talep ettiğini belirten bir mektup yazdı. Bu, Macron’un bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 90. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Yalova İl Başkanlığı kongresine katıldı. Burada konuşan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı bir görüşmede yaşanan diyalogları anlattı. Canikli, Fransa’da iki devlet temsilcilerinin bulunduğu, yemek masasında yapılan konuşmada şunların kaydedildiğini söyledi:
“Fransa Devlet Başkanı Macron, Cumhurbaşkanı’mıza dedi ki ‘Sana Avrupa üyeleri dürüst davranmıyor. Hiçbir tanesi Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istemiyor ama bunu Türkiye’ye yüz yüze söyleyemiyorlar. Bak ben dürüstçe açıkça bunu söylüyorum. Ben size dürüst davranıyorum. Sizi Avrupa Birliğine giremezsiniz, almayacaklar. Cumhurbaşkanı’mız dedi ki; ‘Macron bize bir kıyak yap. Biraz sonra basın toplantısı yapacağız. Şimdi bana bu söylediklerini çık bütün dünyaya söyle, herkes söyle. Madem dürüstsün madem iki yüzlü davranmıyorsun, o zaman çık aynısını bütün dünyayla paylaş. Marcon bir panikledi. Dedi ki, ‘ben öyle bir şey demek istemedim, bunu demek istemedim. Siz çok kıymetlisiniz, Türkiye kıymetli bir ülke dedi. Orada söylediğini çıkıp dışarda söylemedi. Marcon, Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak çok olumsuz açıklamalar yaptı, tavır aldı. Hatta ağır diyebileceğimiz ifadeler kullandı. Özellikle Türkiye’nin menfaatini ilgilendiren, önemli dış politika unsurları hakkında Türkiye’nin karşısında durdu hep. Türkiye’nin karşısında olanları destekledi hep. Hem Libya’da hem Doğu Akdeniz’de ve başka yerlerde Türkiye’nin karşısında sert bir politika uyguladı. Cumhurbaşkanımızın aleyhine de çok ağır laflar etti Macron. Birkaç gün önce bir mektup gönderdi Cumhurbaşkanımıza, bütün o söylediklerini bir tarafa bırakarak, son derece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkında övücü cümleler. Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediklerini ve randevu talep ettiğini belirten bir mektup yazdı. Bu nedir biliyor musunuz, bu Macron’un bükemediği bileği, Cumhurbaşkanımızın bükemediği bileğini öpmesi anlamına geliyor. Aslında Türk milletinin bükemediği bileği öpmesi anlamına geliyor. Bundan sonra adım atarken kiminle konuştuğunu unutmasın, ona göre hareket etsin.”
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bütün alanlarda Türkiye dökülüyor” sözlerini eleştiren Canikli, “Sayın Kılıçdaroğlu SSK genel müdürü olduğu 10 yıl çok önemli bir süre sosyal sigortaların patronu en yetkili kişi her türlü parası var, imkanı var. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin sağlık politikasının önemli bir bölümünü on yıl boyunca yönetti. Başındaki en yetkili kişi ama içler acısı onun görüntülerini sanıyorum zaman zaman izlemişizdir. Yani, ‘Bütün alanlarda Türkiye dökülüyor’ derken yapması gereken en temel hizmetleri vermekten aciz vatandaşına. Sağlık, güvenlik, eğitim hizmeti can güvenliği yok. Şimdi bu günle kıyasladığınızda ilerlemenin gelişmenin inanılmaz bir boyutta olduğunu görürsünüz her alanda Türkiye zenginleşiyor” ifadesinin kullandı.
Ardından kongre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınla bağlanarak konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından kongrede AK Parti İl Başkanlığı’na mevcut başkan Muğlim Bağatar seçildi.
Kongreye Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Macron, bükemediği bileği öptü
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Macron, ...
Toprak Dede kurduğu arboretumda anıldı
YEREL HABERLER Toprak Dede kurduğu arboretumda anıldı
Altınova’ya İHL binası yapılacak
YEREL HABERLER Altınova’ya İHL binası yapılacak
Altınova’da karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Altınova’da karla mücadele devam ediyor
Başkan Oral’dan, öğrencilere internetli tablet
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan, öğrencilere internetli tablet
Lüks araçla takla atan Tolgahan Sayışman'ı emniyet kemeri kurtardı
YEREL HABERLER Lüks araçla takla atan Tolgahan Sayışman'ı emniyet ...
Terma City´den iş dünyası için VIP RoofLounge yatırımı
YEREL HABERLER Terma City´den iş dünyası için VIP RoofLounge ...
Yoğun kar ahırı çökertti hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Yoğun kar ahırı çökertti hayvanlar telef oldu
Özbey, Çobakale kazı alanını gezdi
YEREL HABERLER Özbey, Çobakale kazı alanını gezdi
Yalova Termal'e vip yatırım
YEREL HABERLER Yalova Termal'e vip yatırım