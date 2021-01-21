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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Terma City'de sömestr şenliği

İHA

Yalova Terma City'de sömestr şenliği

Yalova'da Terma City, bu yıl ’sömestr şenliği’ adı altında çocukların termal su ile stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmeleri için birçok aktivite ve özel organizasyonlar hazırladı.
Çocuklara özel bir sokak şenliği planlayan ve özel bir sokak tasarlayan Terma City ebeveny ve çocuklar için sağlık ve eğlence dolu bir konaklama paketi hazırladı. Bu yıl misafirlerini konaklama ve spa terapi paketlerinde yüzde 25 ‘e varan indirim oranları ile karşılayacak olan Terma City; sömestr boyunca ücretsiz 312 yaş çocuklar için uzmanlarca uygulanacak olan çikolata ve köpük masajları, çocuk büfeleri, vitamin bar, ahşap boyama atölyeleri, uçan balon çocuk şenliği, resim atölyesi ve resim sergisi, maskot rock grubu, çocuklar için trafik eğitimi, hamur oyunları, yüz boyama, çocuk sineması, küçük yarışmalar ve ayrıca; Animasyon,
Fitness programları, spa paketleri, Doğa yürüyüşleri, Kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada sipinning gibi aktiviteler ile sağlık dolu sosyal bir paket hazırladı.
Terma City işletme müdürü Mustafa Hüğül, sömestr tatiline yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, şunları söyledi:
‘’Tesisimizde yarı yıl tatili için şu anda yüzde 6065 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 7075 dolulukla geçireceğiz.
Geçtiğimiz yıl sömestr tatil dönemini yüzde yüz kapasite ile geçirmiştik. Bu yıl da sömestr sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını haziran ayından bu yana %75 seviyesinde Terma City yönetimi olarak koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler. Terma City‘de bilinenin aksine; spa&kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları, çocuk eğlence merkezleri ve tüm sosyal donatılarımız ile gençleri ağırlamayı hedef edindik. Biz buna yeni nesil termal diyoruz’’ dedi.

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