Botla karda kaydılar Kar yağışını eğlenceye çevirdiler

Yalova’da son günlerde etkili olan kar yağışı sevindirdi. Vatandaşlar botla karda kaydı.
Yalova’ya özlenilen karın gelmesi ile vatandaşlar durumu eğlenceye çevirdi. Denizde kullanılan bot ve küreklerini kullanan şahıslar eğlenceli dakikalar geçirdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.