Botla karda kaydılar Kar yağışını eğlenceye çevirdiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’da son günlerde etkili olan kar yağışı sevindirdi. Vatandaşlar botla karda kaydı.

Yalova’ya özlenilen karın gelmesi ile vatandaşlar durumu eğlenceye çevirdi. Denizde kullanılan bot ve küreklerini kullanan şahıslar eğlenceli dakikalar geçirdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.