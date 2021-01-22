Şüphe üzerine köprü girişinde durdurulan araçta 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Cem Mete OKUR/ YALOVA (DHA)YALOVA´da, Osmangazi Köprüsü Gişeleri´nde yapılan uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta, 27 paket halinde 14 kilo 146 gram kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü Gişeleri´nde yapılan denetimlerde, Bursa yönüne giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu. F.S isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, yolcu koltuğu arasında bulunan çuval içerisinde; 27 paket halinde toplam ağırlığı 14 kilo 146 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S., adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2021-01-22 15:25:10
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