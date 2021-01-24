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Öğrencilerle buluşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çalışkan: “Herkes aşıyı güvenle yaptırabilir”

İHA

Öğrencilerle buluşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çalışkan: “Herkes aşıyı güvenle yaptırabilir”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, uzaktan eğitim gören öğrencilerle "Toplum Sağlığı" adlı etkinlikte buluştu. Prof. Dr. Çalışkan, kendisinin aşı olduğunu ve herkesin aşıyı güvenle yaptırabileceğini söyledi.
Salgın sürecinde zor şartlar altında görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına destek olmak, toplum sağlığı konusunda çevreyi bilinçlendirmek ve içinde bulunulan salgına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan My Hero Health Worker etwinning Projesi okulların uzaktan eğitimde olmasına rağmen etkilerini başarı ile yürütmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan da, My Hero Health Worker etwinning Projesi çerçevesinde uzaktan eğitim gören öğrencilerle "Toplum Sağlığı" adlı etkinlikte buluştu. Yalova Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Hatice Yıldırım'ın da öğrencileri ile ortağı olduğu My Hero Health Worker Proje ekibinin canlı bağlantı yoluyla düzenlediği etkinlikte Prof. Dr. Deniz Çalışkan halk sağlığı konusunda kısa bilgi verdi. Soru cevap bölümünde ise Prof. Dr. Deniz Çalışkan, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Soruların daha çok aşı konusunda yoğunlaştığı etkinlikte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, kendisinin de aşı olduğunu ve herkesin aşıyı güvenle yaptırabileceğini belirtti.
Etkinlik sonunda çocukların hazırladıkları teşekkür mesajlarını kameralara yansıtarak yaptıkları sürpriz Prof. Dr. Deniz Çalışkan’a duygulu anlar yaşattı. Etkinlik bitiminde My Hero Health Worker Proje ekibine teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplum sağlığı çalışmalarında okulların ve öğrencilerin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ve böyle bir etkinlik sayesinde çocuklarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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